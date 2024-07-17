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Саутгейт аут, аргентинцы оскорбили французов, «Реал» презентовал Мбаппе, Гибралтар обиделся на Ямаля и Родри, символическая сборная Евро, СКА вернется в Ледовый и другие новости

1. Конец эпохи: Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии, заявив напоследок, что текущий состав способен завоевать долгожданный трофей.

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