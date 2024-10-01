Сырьевой придаток передаёт пламенный привет

Sergiy Che

Это ещё из 2008г. анекдот про Вовочку: - а скажи нам Вовочка, почему Россия это сырьевой придаток?! - Это пока цена нефти 20$ за баррель Россия — сырьевой придаток Китая и Запада. А при цене нефти 200$ за баррель Запад — сервисный придаток России, а Китай — ее товаропроизводящий придаток...." ©