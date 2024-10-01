Помните, как люди с прекрасными лицами любили называть Россию "сырьевым придатком Запада"? При этом они всячески подчёркивали, что ничего своего мы произвести неспособны, а то, что есть - достигнуто либо благодаря наличию природных ресурсов, либо подарено Западом (украдено у него).
Сырьевой придаток передаёт пламенный привет
Комментарии
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Sergiy Che
Это ещё из 2008г. анекдот про Вовочку: - а скажи нам Вовочка, почему Россия это сырьевой придаток?! - Это пока цена нефти 20$ за баррель Россия — сырьевой придаток Китая и Запада. А при цене нефти 200$ за баррель Запад — сервисный придаток России, а Китай — ее товаропроизводящий придаток...." ©
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