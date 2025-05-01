❗️⚡️Малозаметные дроны-камикадзе «Герань-2» поразили цели ВСУ в Одессе, Харькове и Киеве, преодолев противовоздушный заслон ближнего рубежа.
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❗️⚡️Малозаметные дроны-камикадзе «Герань-2» поразили цели ВСУ в Одессе, Харькове и Киеве, преодолев противовоздушный заслон ближнего рубежа.