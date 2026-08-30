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На руинах Страны Советов

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Криминалист назвал пугающую тенденцию после расправы школьниц над ребенком

Криминалист назвал пугающую тенденцию после расправы школьниц над ребенком

Непонятная звериная жестокость современных подростков стала страшной тенденцией сегодняшнего дня. Так в интервью «Ленте.

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