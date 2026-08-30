Криминалист назвал пугающую тенденцию после расправы школьниц над ребенком

Непонятная звериная жестокость современных подростков стала страшной тенденцией сегодняшнего дня. Так в интервью «Ленте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Матрица» — лишь ...
- «Матрица» — лишь ...
- Красавица-актриса...
А у этих школьниц с психикой всё ли нормально? Нет ли какой нибудь шизофрении?