Португальцы закапывать деньги в землю

Банк Португалии ежегодно получает более миллиона евро испорченными банкнотами. В этом году население уже сдало около 1,5 миллиона пришедших в негодность купюр, что значительно превышает показатель за прошлый год.
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