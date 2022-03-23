Daily Moscow

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Шольц призвал Запад учитывать обратный эффект санкций против РФ

Канцлер Германии Шольц призвал Запад учитывать обратный эффект антироссийских санкций. Германский канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что жесткие ограничительные меры, введенные против Российской Федерации, имеют обратный эффект для европейских стран.

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