В США одобрили законопроект о лишении Китая статуса развивающейся страны

Палата представителей США единогласно приняла законопроект с требованием к американскому госсекретарю лишить Китай статуса развивающейся страны в международных организациях, чтобы он не получал предусмотренных этим статусом преференций и помощи.
Палата представителей США единогласно приняла законопроект с требованием к американскому госсекретарю лишить Китай статуса развивающейся страны в международных организациях, чтобы он не получал предусмотренных этим статусом преференций и помощи.
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