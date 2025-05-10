Медведева вывел из себя мирный план Макрона и Стармера по Украине

Дмитрий Медведев, занимающий пост заместителя председателя Совета безопасности России, назвал необоснованными заявления с угрозами в адрес РФ, прозвучавшие от европейских лидеров, которые прибыли в Киев 10 мая.
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