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Гайич о ЦСКА: «Всегда боремся за высокие места, амбиции есть. В этом году очень интересный чемпионат»

Гайич о ЦСКА: «Всегда боремся за высокие места, амбиции есть. В этом году очень интересный чемпионат»

– Как оценишь старт ЦСКА в сезоне? – Неплохо, но всегда может быть лучше. – Удивляет, что наверху турнирной таблицы не «Зенит», ЦСКА или «Спартак», а «Краснодар» и «Урал»? – Нет.

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