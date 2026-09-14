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"Трудиться желательно до гробовой доски": Александр Розенбаум празднует 75-летие на сцене

"Трудиться желательно до гробовой доски": Александр Розенбаум празднует 75-летие на сцене

Мюзикл "Вальс-бостон", созданный по песням Александра Розенбаума, идёт в столице уже второй год, но в новом сезоне со сцены будут звучать голоса не только актёров спектакля, но и самого маэстро.

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