Анастасия Волочкова назвала Большой театр «клубком целующихся змей»

ninikooo Митусова

Неугомонная, как же она надоела « со своей правдой и своей личной жизнью». Тысячи талантливых артистов, работают, творят и не трясут своим исподним на всех каналах ТВ. А она, чтобы не предали забвению, все время о себе напоминает то безумными выходками, то никому не нужными интервью. Пора бы уже угомониться. Никто не запрещает работать- работайте, только запить уже « ездить по ушам». Надоело, ей- Богу!