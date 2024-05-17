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Анастасия Волочкова назвала Большой театр «клубком целующихся змей»

Анастасия Волочкова назвала Большой театр «клубком целующихся змей»

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова в интервью YouTube-шоу «По гостиным» с Аленой Бердовой резко раскритиковала балетное сообщество.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Неугомонная, как же она надоела « со своей правдой и своей личной жизнью». Тысячи талантливых артистов, работают, творят и не трясут своим исподним на всех каналах ТВ. А она, чтобы не предали забвению, все время о себе напоминает то безумными выходками, то никому не нужными интервью. Пора бы уже угомониться. Никто не запрещает работать- работайте, только запить уже « ездить по ушам». Надоело, ей- Богу!
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