Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Никола Вучевич: «Предстоящий сезон станет последним шансом нынешнего костяка «Чикаго»

Центровой «Буллс» Никола Вучевич считает, что у нынешних лидеров чикагской команды в сезоне-23/24 будет последний шанс доказать свою состоятельность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх