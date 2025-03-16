«Рядовые через 3 года, офицеры — через 5»: Правда или провокация? Раскрываем детали плана, о котором молчит Кремль… Демобилизация мобилизованных в России: За кулисами армейских сроков и скрытых сценариев власти .
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