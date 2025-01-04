Индикатор MVRV определит время выхода из криптовалют

Индикатор MVRV (Market Value to Realized Value – отношение рыночной капитализации к реализованной) зарекомендовал себя как надежный инструмент для определения максимума и дна рынка криптовалют, безошибочно отработав на протяжении всех его циклов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии