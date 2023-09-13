Володин: Запад проиграл развернутую против России торговую войну

Вашингтон и Брюссель начали попытки сдерживать Россию тогда, когда она начала развиваться, однако развязанная ими в отношении Москвы торговая война провалилась, сообщил 13 сентября в своих соцсетях председатель Государственную Думы Вячеслав Володин.