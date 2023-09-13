Парламентская газета

931 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Роман
    Ну все отток доброволец обеспеченДобровольцев хотя...
  • Леонид Никулин
    вот особенно трагедия что бананы-все капец странеВ России за недел...
  • квазимото страшный
    Кто нибудь знает зачем нам нужны эти Думы? В России с появлением первой думы, ещё при императоре, и начались все несч...Добровольцев хотя...

Володин: Запад проиграл развернутую против России торговую войну

Володин: Запад проиграл развернутую против России торговую войну

Вашингтон и Брюссель начали попытки сдерживать Россию тогда, когда она начала развиваться, однако развязанная ими в отношении Москвы торговая война провалилась, сообщил 13 сентября в своих соцсетях председатель Государственную Думы Вячеслав Володин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх