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Визовый центр Италии обязал жителей регионов сдавать биометрию при каждом обращении

С 20 июля оператор визовых центров Almaviva вводит обязательную сдачу биометрии при каждом обращении за итальянской визой для заявителей из регионов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на источники из туроператорских кругов.

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