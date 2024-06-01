БЕЖАЛА ПО УЛИЦЕ, ИСТЕКАЯ КРОВЬЮ: МОЛОДАЯ ПЕТЕРБУРЖЕНКА СТАЛА ЖЕРТВОЙ МИГРАНТА-НАСИЛЬНИКА

Мрази дикие, спустившиеся с гор пастухи.Какой дебил решил что они специалисты ценные в работе.?! Они специалисты по преступлениям,и это их форма жизни. Они извращенцы, всю жизнь "драли" бедную скотину, которую пасли, безграмотные.Их боятся и ненавидят в городах Таджикистана, поэтому и выдавливают из страны. Запретили бороды и никабы, как радикальное веяние, а власть позволяет в светской стране эту гадость.Беспредел, всех лоббирующих никабы надо проверять на вшивость

Сергей

Да сомневаюсь я. Прокуратура действует в рамках государственной политики. А государственная политика в настоящее время, сами понимаете какая. Нет твёрдого государственного слова по действиям в данной ситуации- то есть оно как бы и есть "не поддаваться на провокации". Помним, к чему это привело в 1941 году. Если кто-то думает, что прокурор всесилен и независим, то глубоко ошибается. Прокурор может действовать в рамках правового поля, а оно еще со времен дружбанародного СССР не изменилось.