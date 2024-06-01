Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 836 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    сироха! Ты точЬно уверенО, что ВСЯ семья Голиковой в забугорье? Ты сам это проверял иль кто тебе сие напел?Депутаты Госдумы ...
  • Михаил Пантюхин
    👍БЕЖАЛА ПО УЛИЦЕ, ...
  • Сергей Мисников
    Голиковой не должно быть в правительстве....Вся семья на западе.....А она улучшает жизнь России.......Депутаты Госдумы ...

БЕЖАЛА ПО УЛИЦЕ, ИСТЕКАЯ КРОВЬЮ: МОЛОДАЯ ПЕТЕРБУРЖЕНКА СТАЛА ЖЕРТВОЙ МИГРАНТА-НАСИЛЬНИКА

БЕЖАЛА ПО УЛИЦЕ, ИСТЕКАЯ КРОВЬЮ: МОЛОДАЯ ПЕТЕРБУРЖЕНКА СТАЛА ЖЕРТВОЙ МИГРАНТА-НАСИЛЬНИКА

В Петербурге арестовали мигранта, который избил, угрожал убить и изнасиловал девушку в парке Куракина дача.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА
Мрази дикие, спустившиеся с гор пастухи.Какой дебил решил что они специалисты ценные в работе.?! Они специалисты по преступлениям,и это их форма жизни. Они извращенцы, всю жизнь &quot;драли&quot; бедную скотину, которую пасли, безграмотные.Их боятся и ненавидят в городах Таджикистана, поэтому и выдавливают из страны. Запретили бороды и никабы, как радикальное веяние, а власть позволяет в светской стране эту гадость.Беспредел, всех лоббирующих никабы надо проверять на вшивость
Ответить
56 мин.
Сергей
Да сомневаюсь я. Прокуратура действует в рамках государственной политики. А государственная политика в настоящее время, сами понимаете какая. Нет твёрдого государственного слова по действиям в данной ситуации- то есть оно как бы и есть &quot;не поддаваться на провокации&quot;. Помним, к чему это привело в 1941 году. Если кто-то думает, что прокурор всесилен и независим, то глубоко ошибается. Прокурор может действовать в рамках правового поля, а оно еще со времен дружбанародного СССР не изменилось.
Ответить
56 мин.
МП
Михаил Пантюхин
👍
Ответить
1 мин.

Картина дня

наверх