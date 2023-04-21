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Астраханские депутаты хотят изменить закон о защите животных в пользу людей

Астраханские депутаты хотят изменить закон о защите животных в пользу людей

Обращение к правительству РФ и Совету Федерации по вопросу внесения изменений в закон «Об ответственном обращении с животными» подписали депутаты областной думы на пленарном заседании, об этом 21 апреля сообщает новостной портал «Каспийинфо».

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