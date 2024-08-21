Глава Чечни Кадыров показал Путину новую мечеть в Грозном

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал прибывшему в регион президенту Российской Федерации Владимиру Путину новую мечеть на площади Минутка в Грозном, строительство которой завершилось недавно.
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