Might Of The Living Feds Authored by Bob Ivry and Jeremy Portnoy via RealClearInvestigations, In 1974, Congress created the Legal Services Corporation to connect lower-income Americans involved in civil disputes with free legal help.
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