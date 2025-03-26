Zero Hedge
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Zero Hedge

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Might Of The Living Feds

Might Of The Living Feds

Might Of The Living Feds Authored by Bob Ivry and Jeremy Portnoy via RealClearInvestigations, In 1974, Congress created the Legal Services Corporation to connect lower-income Americans involved in civil disputes with free legal help.

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