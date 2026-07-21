Календарь августа: эксперт назвал количество рабочих и выходных дней

В августе россиян ждёт 21 рабочий и 10 выходных дней — праздничных выходных не будет При пятидневной рабочей неделе в августе будет 21 рабочий день и 10 выходных, сообщил РИА Новости доцент кафедры международного права юридического института РУДН Станислав Копылов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии