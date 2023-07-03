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О фигуре Пригожина

О фигуре Пригожина

С момента безвременной кончины Владимира Вольфовича Жириновского среди немалого количества кандидатов как в Думе, так и на бескрайних лентах российских телеграмканалов продолжается борьба за право быть новым enfante terrible нашего политикума, а попросту говоря, - «бесстрашного правдоруба», любимца народа и элит.

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Комментарии
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виктор матвеев
Совсем недавно безудержно восхищались вагнеровцами и вот, думаю по отмашке принлсь усиленно их обсирать. Допускаю, как заявляет автор что капиталы нажиты Е.Пригожиным неправедным путем а капиталы российских олигархов числящихся в друзьях президента нажиты только праведным ???, нет, при капитализме другого пути умножения капитала нет, все их капиталы это монетизированные пот, кровь и слезы российского народа.
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1 д.
Виктор Журавлев
Огромные бюджетные средства давал Пригожину Путин. Вот с него и спрос!
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20 час.

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