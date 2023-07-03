О фигуре Пригожина

виктор матвеев

Совсем недавно безудержно восхищались вагнеровцами и вот, думаю по отмашке принлсь усиленно их обсирать. Допускаю, как заявляет автор что капиталы нажиты Е.Пригожиным неправедным путем а капиталы российских олигархов числящихся в друзьях президента нажиты только праведным ???, нет, при капитализме другого пути умножения капитала нет, все их капиталы это монетизированные пот, кровь и слезы российского народа.