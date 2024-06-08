Нападение Вооруженных сил Украины на Астраханскую область было отбито

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку нанести удар по Астраханской области с помощью российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), однако атака была успешно отражена местной охраной.
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