Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Без «Изабеллы» и «Лидии»: членство в ЕС отберет у Молдавии популярные марки вина

Без «Изабеллы» и «Лидии»: членство в ЕС отберет у Молдавии популярные марки вина

Вступление Молдавии в Евросоюз не позволит ей производить вино из популярных сортов винограда «Изабелла» и «Лидия».

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