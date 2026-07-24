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Газета «Культура»

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В Бразилии стартовала Международная школа ГИТИСа

В Бразилии стартовала Международная школа ГИТИСа

В Сан-Паулу стартовал образовательный проект ГИТИСа. На базе Театральной школы Макунаима (Teatro Escola Macunaíma) до 31 июля проходит Международная школа ГИТИСа, участниками которой стали местные педагоги, сообщили в пресс-службе учреждения.

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