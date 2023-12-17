Полезные советы
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Полезные советы

80 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    Какие причины у данной трагедии ???что бы девочка начала стрельбу тут что то уже запредельное ...Стрельба в школе ...
  • Николай Аленов
    Проститутка и дома 2 оказалась звёздной гостьейВиктория боня про...
  • Неизвестно Неизвестно
    Согласна, только проблемный ребёнок, которого недолюбили, обычно сильный и знает как добиться своего, а ребёнок котор...Своих детей любите.

Ученые в Нэшвилле выяснили, чем отличаются гены людей-«жаворонков» и «сов»

Ученые в Нэшвилле выяснили, чем отличаются гены людей-«жаворонков» и «сов»

А вы «жаворонок» или «сова»? Вам больше нравится вставать рано утром и успевать до обеда сделать кучу важных дел или повышенные активность и работоспособность вас пробивают поздним вечером? Новое исследование ученых Университета Вандербильта из американского Нэшвилла показывает, что в ДНК «жаворонков» по сравнению с «совами» намного больше генов неандертальцев и денисовцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх