Ученые в Нэшвилле выяснили, чем отличаются гены людей-«жаворонков» и «сов»

А вы «жаворонок» или «сова»? Вам больше нравится вставать рано утром и успевать до обеда сделать кучу важных дел или повышенные активность и работоспособность вас пробивают поздним вечером? Новое исследование ученых Университета Вандербильта из американского Нэшвилла показывает, что в ДНК «жаворонков» по сравнению с «совами» намного больше генов неандертальцев и денисовцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии