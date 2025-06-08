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Бастрыкин ждёт доклад об обманувших семью из Подмосковья риелторах

Бастрыкин ждёт доклад об обманувших семью из Подмосковья риелторах

По факту мошеннических действий риелторов расследуется уголовное дело.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о мошенничестве риелторов в отношении семьи из Московской области.

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