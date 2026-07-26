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Отдыхающая устроила националистический скандал на пляже Краснодарского края

Отдыхающая устроила националистический скандал на пляже Краснодарского края

Женщина отказалась платить за бунгало и убирать оставленные бутылки и мусор. После замечания она набросилась на молодого армянина с оскорблениями, а с появлением кавалеров стала вести себя ещё агрессивнее.

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