Отдыхающая устроила националистический скандал на пляже Краснодарского края

Женщина отказалась платить за бунгало и убирать оставленные бутылки и мусор. После замечания она набросилась на молодого армянина с оскорблениями, а с появлением кавалеров стала вести себя ещё агрессивнее.
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