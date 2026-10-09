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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леброн Джеймс о дебюте за «Филадельфию»: «Ощущения были немного другими. Понятно, что дело просто в новой форме, но игра есть игра»

Звездный форвард Леброн Джеймс поделился своими мыслями после дебютной предсезонной игры за «Филадельфию», где его команда уступила «Бруклину» (108:114).

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