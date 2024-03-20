MMORPG Jade Dynasty 2 готовится к релизу — открыты предрегистрации Китайский разрабо...

MMORPG Jade Dynasty 2 готовится к релизу — открыты предрегистрацииКитайский разработчик и издатель видеоигр, компания Perfect World, сообщил о начале предварительных регистраций на кросс-платформенную MMORPG про культиваторов Jade Dynasty 2.
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