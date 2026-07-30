Более двух тысяч новосибирцев посетили выставки передвижного музея «Поезд Победы»

За три дня экспозицию осмотрели свыше двух тысяч новосибирцев, причём организаторы отметили высокую активность молодёжи — сотни школьников и студентов региона смогли погрузиться в историю, пройдя по десяти тематическим вагонам, каждый из которых посвящён ключевым событиям военного времени.