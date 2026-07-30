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Вечерний Новосибирск

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Более двух тысяч новосибирцев посетили выставки передвижного музея «Поезд Победы»

Более двух тысяч новосибирцев посетили выставки передвижного музея «Поезд Победы»

За три дня экспозицию осмотрели свыше двух тысяч новосибирцев, причём организаторы отметили высокую активность молодёжи — сотни школьников и студентов региона смогли погрузиться в историю, пройдя по десяти тематическим вагонам, каждый из которых посвящён ключевым событиям военного времени.

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