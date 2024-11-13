На Чукотке и в Забайкалье ожидаются метели и сильный ветер

На Чукотке и в Забайкалье в ближайшие дни ожидаются сильные метели и ухудшение погодных условий. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в некоторых регионах страны, включая Сибирский федеральный округ, прогнозируются снегопады, гололед и ветер с порывами до 33 м/с.