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RT выяснил, сколько должны собирать российские фильмы для окупаемости

RT выяснил, сколько должны собирать российские фильмы для окупаемости

Для возврата производственного бюджета российскому фильму нужно собрать в кинотеатрах примерно вдвое больше потраченной суммы.

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