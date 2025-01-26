TikTok вернулся, но изменился: пользователи США пожаловались на цензуру Америк...

TikTok вернулся, но изменился: пользователи США пожаловались на цензуруАмериканские пользователи TikTok сообщили о признаках цензуры и усиленной модерации контента после того, как работа платформы была восстановлена в США в результате подписания указа о временной отсрочке запрета, который был подписан президентом Дональдом Трампом (Donald Trump).