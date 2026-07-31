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RT Russia

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Депутат Бессараб: нужно как можно больше социальных льгот для многодетных

Депутат Бессараб: нужно как можно больше социальных льгот для многодетных

Депутат, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT высказалась об идее введения в России ежемесячной «родительской зарплаты» для одного из родителей, который не работает и занимается воспитанием детей.

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