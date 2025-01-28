Астраханец погиб на праздновании дня рождения своей жены

Кровавой драмой закончился праздничный банкет под Астраханью. 22 января в городе Камызяке компания праздновала день рождения местной жительницы в кафе, после чего часть гостей продолжила банкет дома у именинницы в селе Увары Камызякского района.
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