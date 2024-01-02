Всё что известно об убийце отца Владимира Легойды

Подозреваемого в убийстве отца Владимира Легойды задержали в ПодмосковьеПодозреваемый в убийстве Романа Легойды СК РФВ Подмосковье задержали мужчину, который накануне днем жестоко убил бывшего офицера МВД СССР Романа Легойду — отца пресс-секретаря РПЦ.
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