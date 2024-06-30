Площадка для выхода на реализацию общих проектов: Белорусско-китайский бизнес-форум прошел в Могилеве.

Фото Галины Гаврилович25 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Около 70 белорусских и 20 китайских компаний приняли участие в региональном Белорусско-китайском бизнес-форуме ´Могилевская область и город Тяньцзинь: пять лет сотрудничества´.