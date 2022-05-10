"Поздравьте меня, дорогая, я рад, что остался в живых..." (стихотворение)

9 мая родился известный поэт и исполнитель своих песен Булат Окуджава (1924-1997). До сих пор баллади и песни Окуджавы негромкие, задушевные и чуточку всегда грустные, трогают душу многих людей и не только любителей поэзии и стихов, а и просто людей, особенно по вот таким датам: какое совпадение, что Окуджава ролился именно 9 мая! Поздравьте меня, дорогая, я рад, что остался в живых, сгорая в преддверии рая средь маршалов и рядовых, когда они шумной толпою в сиянии огненных стрел влекли и меня за собою.