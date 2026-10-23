В Британии стартовала кампания «Be Ready» по подготовке населения к войне О начале кампании объявлено на фоне первых совместных ядерных учений Франции и Британии.
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- Герой или преступ...
- Герой или преступ...
- Герой или преступ...
а что будет через "три дня"?
Неплохо еще и гробы подготовить
Если эта страна продолжит делать гадости большинству стран мира, - её это не спасёт! Никакие тренировки не помогут!
Сообщение скрыто
На СССР никто бы никогда не напал.
Социализм грохнули, все подумали, что это шутка - теперь всем помирать придется.
хеллоуин нам хотят устроить? Доиграются, однако..
Идиоты!
Лапшу на уши своему населению. Оно верит, потому что тупое. Хорошее прикрытие всех проблем.