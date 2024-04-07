Путин обсудил ситуацию с паводками с главой МЧС и губернаторами

Президент РФ Владимир Путин вновь обсудил с главой Министерства чрезвычайных ситуаций РФ Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбуржье, а также с возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях.
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