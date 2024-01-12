Горнолыжный курорт "Красная Поляна" закроет часть спусков из-за риска лавин

В обед остановят движение по канатной дороге "Вершина".Накануне несмотря на непогоду руководство горнолыжного курорта "Красная Поляна" объявило о том, что горнолыжные спуски будут работать в штатном режиме.
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