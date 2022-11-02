Военное обозрение

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США заблокировали резолюцию России о создании комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине

США заблокировали резолюцию России о создании комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине

В Совете безопасности ООН по инициативе России рассматривалась резолюция о необходимости создания специальной комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины.

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