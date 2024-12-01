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Теория обиды универсальная, или... рубль, ЦБ и... все, все, все и всё...

Теория обиды универсальная, или... рубль, ЦБ и... все, все, все и всё...

Каждый раз когда вы читаете очередное нытье про дорогие кредиты, высокую ключевую ставку, падающий рубль, который надо срочно спасать, про то, как ЦБ губит производство, вы читаете хотелки очередных нужных людей получить бесплатные деньги.

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