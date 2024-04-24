Медвежий угол
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Медвежий угол

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Не успели небратья обрадоваться, как США тут же забрали назад выделенные 60 млрд долларов. Третья мировая отменяется

Не успели небратья обрадоваться, как США тут же забрали назад выделенные 60 млрд долларов. Третья мировая отменяется

Интересная жизнь с Vera Star Все прошедшие выходные во всем мире активно обсуждалась лишь одна новость - одобрение Палатой представителей США законопроекта об оказании финансовой помощи сумасшедшему хутору в размере свыше 60 млрд.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Байден прикинулся Почтальоном Печкиным. Я принёс вам 60 млрд. баксов. Но я вам их не дам. Потому что у вас все дебилы ,как и у нас... И воевать не умеете ,и хохлы заканчиваются , а должок повешу на вас...
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14 час.
Игорь Егоров
Пришло время опустошить всю территорию Укронацистов, всех в навоз.
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13 час.
Nikolay Zakharov
Это надо было бы ещё 2,5года назад заявить,а в данное время уже реализовывать заводы по производству оружия как в Гейропе,так и в США.
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22 мин.

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