Не успели небратья обрадоваться, как США тут же забрали назад выделенные 60 млрд долларов. Третья мировая отменяется

alik3456 Джексон

Байден прикинулся Почтальоном Печкиным. Я принёс вам 60 млрд. баксов. Но я вам их не дам. Потому что у вас все дебилы ,как и у нас... И воевать не умеете ,и хохлы заканчиваются , а должок повешу на вас...