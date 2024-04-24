Не успели небратья обрадоваться, как США тут же забрали назад выделенные 60 млрд долларов. Третья мировая отменяется

Интересная жизнь с Vera Star Все прошедшие выходные во всем мире активно обсуждалась лишь одна новость - одобрение Палатой представителей США законопроекта об оказании финансовой помощи сумасшедшему хутору в размере свыше 60 млрд.
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