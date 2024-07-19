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Спички - не игрушка

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Чужой: астронавтов МКС не возвращают на Землю из-за штамма аномальной бактерии, способной уничтожить человечество

Чужой: астронавтов МКС не возвращают на Землю из-за штамма аномальной бактерии, способной уничтожить человечество

В апреле 2024 года ученые предупредили о мутации бактерии на МКС, которая стала «неубиваемой»: имеет высокую устойчивость к антибиотикам, уничтожает насекомых, «помогает» другим бактериям и может угрожать здоровью космонавтов.

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