Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) «У автобуса тормоза отказали. Мы несемся!» Автобус с отказавшими тормозами слетел с проезжей части и въехал в дерево в Амурской области.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) «У автобуса тормоза отказали. Мы несемся!» Автобус с отказавшими тормозами слетел с проезжей части и въехал в дерево в Амурской области.
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