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Аргументы и Факты

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В ДНР обнаружили крупный тайник с боеприпасами и взрывчаткой

В ДНР обнаружили крупный тайник с боеприпасами и взрывчаткой

В ДНР обнаружили тайник с боеприпасами и взрывчаткой, в котором оказались 2 ручных гранатомета и более 160 выстрелов к ним, 140 ручных гранат, 92 осколочных гранатометных выстрела и более 35 тысяч патронов к стрелковому оружию.

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