В ДНР обнаружили крупный тайник с боеприпасами и взрывчаткой

В ДНР обнаружили тайник с боеприпасами и взрывчаткой, в котором оказались 2 ручных гранатомета и более 160 выстрелов к ним, 140 ручных гранат, 92 осколочных гранатометных выстрела и более 35 тысяч патронов к стрелковому оружию.