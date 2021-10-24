На Украину прибыла третья партия военной помощи США

На Украину прибыла третья, заключительная партия военно-технической помощи от правительства США, которая является результатом договорённостей, достигнутых по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена.
На Украину прибыла третья, заключительная партия военно-технической помощи от правительства США, которая является результатом договорённостей, достигнутых по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена.
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