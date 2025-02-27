Вагнер Лав может стать скаутом ЦСКА, сообщил Бабаев: «Иметь такого друга на латиноамериканском рынке – серьезное подспорье»

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Бразилец выступал за армейцев с 2004 по 2013 год (с перерывами на аренду в Бразилии). В настоящее время 40-летний форвард играет за «Аваи».

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